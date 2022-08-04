Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan kadın kan kusarak can verdi

"TEYZEM HASTANEDEN ÇIKTIKTAN 3 GÜN SONRA EVİNDE FENALAŞIYOR"

Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir'i doktorun ikna ettiğini öne sürdü. Kocaman, "Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi. Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar" dedi.