Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan kadın kan kusarak can verdi

Korkunç olay, Afyonkarahisar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) başvurdu. 2 çocuk annesi Aydemir'in ameliyatı hastane Genel Cerrahi Servisinde yapıldı. Ancak ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.