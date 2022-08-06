Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.