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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Tır sürücüsü C.A. (28), aracın patlayan lastiklerini değiştirdiği sırada aynı yönden gelen otobüs sürücüsü B.T. (50) tıra yan tarafından çarptı. Otobüs içerisineki 5 yolcu yaralanırken, kaza sonrası tır şoförüne yardım etmek için M.K kaza bölgesine geldi. Tam o esnada aynı yönden gelen bir kamyonun C.A. ile M.K.'ye çarpması üzerine ikinci bir kaza meydana geldi. Talihsiz tır şoförü ve ona yardım etmeye gelen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

06.08.2022, 13:07

Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Kazada, tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Edinilen bilgilere göre, sürücü C.A, (28) idaresindeki, 31 HD 052 plakalı çekçinin lastiğini değiştirdiği esnada aynı yönden gelen 34 LEY 739 plakalı otobüs sürücü B.T. (50) çekiciyi fark etmeyerek yan tarafından çarptı.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) isimle şahıslar yaralandı.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Yaralı şahısların Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Öte yandan, kaza sonrası tır şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K'ye (39) aynı yönden farklı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ikinci kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

C.A ile M.K olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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