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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da esrarengiz olay! Kanlar içinde "Beni kurtarın" diye bağırdı...

Afyonkarahisar'da esrarengiz olay! Kanlar içinde "Beni kurtarın" diye bağırdı...

Afyonkarahisar Dörtyol mahallesi TOKİ konutlarında gece saat 03.00 sularında meydana gelen olay vatandaşları dehşete düşürdü. Kanlar içindeki şüpheli şahsın bir apartmanın bütün zillerine basarak "Kapıyı açın, beni öldürecekler" diye bağırmaya başlamasıyla apartman sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Çatıya çıkıp kendini öldürmeye geleceklerini ve aşağı atlayacağını söyleyen şüpheliyi polis güç bela yakalamayı başardı. Kendini bıçaklayan Tuncay isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

İHA

08.08.2022, 11:25

Afyonkarahisar'da gece yarısı bir apartmana girerek tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Kan revan içinde kalan şahsı mahalle sakinleri apartmanın çatısından indirirken, polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Olay; Dörtyol mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında bir şahıs TOKİ evlerindeki bir apartmanın kazan dairesinden içeri girdi.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Şahıs daha sonra apartmandaki tüm dairelerin ziline basarak "Kapıyı açın, beni öldürecekler" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine apartman sakinleri kapıyı açmazken, diğer bloklardaki vatandaşlarda apartmana toplandı.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Polis ekiplerinin de bölgeye intikal etmesi sonucu polis ve vatandaşlar esrarengiz bir şekilde kapıları çalan ve "beni kurtarın" diye bağıran şahsı aramaya başladı. Apartmanın her yerinde kan izlerini gören vatandaşlar daha da tedirgin oldu. Daha sonra şahıs aparmanın çatısına çıkarak kendisini öldürmeye gelen kişilerin olduğunu ve aşağıya atlayacağını söyledi.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Bir süre sonra vatandaşlar çatıdaki şahsı aşağı indirmeye çalışırken apartman içerisinde kovalamaca yaşandı. Polis ve vatandaşlar tarafından apartmanın bodrum katında yakalanan şahıs ardından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da esrarengiz olay! Kanlar içinde Beni kurtarın diye bağırdı...

Kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak zarar veren şahıs olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın isminin Tuncay olduğu öğrenildi.

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