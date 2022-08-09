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Haberler Afyonkarahisar 15 yaşındaki oğlunun bıçak darbeleriyle öldü

15 yaşındaki oğlunun bıçak darbeleriyle öldü

9.8.2022

15 yaşındaki oğlunun bıçak darbeleriyle öldü

AFYONKARAHİSAR'DA aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki M.G.Ç. babası İdris Ç'yi sırtından ve karnından 7 bıçak darbesi ile öldürdü. Olay, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. (54) ile gece oğlunun eve geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU TUTUKLANDI
TARTIŞMANIN kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İdris Ç'yi sırtından ve karnından 7 defa bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İdris Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından jandarma ekipleri, M.G.Ç. ile annesi N.Ç. ve kardeşi A.İ.G'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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