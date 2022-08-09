Eğlenceden ölüme

Afyonkarahisar'da eğlenceden dönen 4 gencin içerisinde olduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki İlayda Eroğlu (19) ile Seda Nur Yılmaz (22) hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çay ilçesi Hal kavşağında meydana geldi. Eskişehir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 4 genç, bir mekanda eğlendikten sonra yola çıktı.

SON SÜRAT AĞACA ÇARPTI

Mert Can Bülbül yönetimindeki 11 AF 320 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobil şarampolde bulunan bir ağaca son sürat çarparak durabildi. Kazada sürücü Mert Can Bülbül ile araçta bulunan Serdar Bahadır Uslu, İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

İhbarla gelen ekiplerce yapılan kontrolde İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mert Can Bülbül ile Serdar Bahadır Uslu ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz'ın cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KAZIM YÖRÜKÇE