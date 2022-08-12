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Haberler Afyonkarahisar Bu kez roller değişti! Kedi fareyle değil, fare kediyle oynadı

Bu kez roller değişti! Kedi fareyle değil, fare kediyle oynadı

Afyonkarahisar'ın Mahmut köyünde kameralara yansıyan görüntüler görenleri tebessüm ettirdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda fare, kendisini yemek isteyen kediye adeta kafa tuttu. İşte o görüntüler...

İHA

12.08.2022, 14:55

Bu kez roller değişti! Kedi fareyle değil, fare kediyle oynadı

İlginç olay, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yolunda ilerleyen bir vatandaş yol ortasında kedi ile farenin kavga ettiğini gördü. Ardından cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Görüntülerde fareyi yemeğe çalışan kedinin yaptığı hamleye fare kendisini savunarak karşılık verdi. Fare kedinin üstüne atlamaya çalışıp bu arada da kuyruğunu yakalamaya çalıştı. Kedi ile fare bir süre çevrelerinde döndükten sonra kedi sonunda pes ederek durdu.

Sonrasında ise fare otluk alana girerek gözlerden kaybolurken, kedi ise farenin arkasından bakakaldı.

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