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Haberler Afyonkarahisar Belçika’dan Afyonkarahisar’a gelerek Müslüman oldu

Belçika’dan Afyonkarahisar’a gelerek Müslüman oldu

14.8.2022

Belçika’dan Afyonkarahisar’a gelerek Müslüman oldu

BELÇİKA'DA yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet H&eacute;loise'nin hayatı okulda tanıştığı Türk öğrenci ile adeta sil baştan değişti. Belçika'nın Virton şehrinde yaşayan H&eacute;loise (21), okul arkadaşı Kibriya Palıt ile ve ailesi ile yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine geldi. Yaklaşık 10 gün burada kalan Anizet H&eacute;loise, Müslümanlığa geçmek istediğini arkadaşı Palıt'a söyledi.

ARTIK ONA LEYLA DİYECEKLER
Bunun üzerine Palıt, Anizet H&eacute;loise ile birlikte Emirdağ İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde Kelime- i Şehadet getiren Anizet H&eacute;loise Müslüman oldu. Gözyaşlarını tutamayan Anizet H&eacute;loise, İslam dinini seçmesinin nedenini ise İslam'ın mantıklı bir din olması, sorularına cevap bulması ve huzur duyması olarak ifade etti. Müslüman olduktan sonra Leyla ismini alan Anizet H&eacute;loise'ye, Aydınalp tarafından ihtida belgesi verilerek Kur'an-ı Kerim hediye edildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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