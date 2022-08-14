Belçika’dan Afyonkarahisar’a gelerek Müslüman oldu

BELÇİKA'DA yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet Héloise'nin hayatı okulda tanıştığı Türk öğrenci ile adeta sil baştan değişti. Belçika'nın Virton şehrinde yaşayan Héloise (21), okul arkadaşı Kibriya Palıt ile ve ailesi ile yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine geldi. Yaklaşık 10 gün burada kalan Anizet Héloise, Müslümanlığa geçmek istediğini arkadaşı Palıt'a söyledi.

ARTIK ONA LEYLA DİYECEKLER

Bunun üzerine Palıt, Anizet Héloise ile birlikte Emirdağ İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde Kelime- i Şehadet getiren Anizet Héloise Müslüman oldu. Gözyaşlarını tutamayan Anizet Héloise, İslam dinini seçmesinin nedenini ise İslam'ın mantıklı bir din olması, sorularına cevap bulması ve huzur duyması olarak ifade etti. Müslüman olduktan sonra Leyla ismini alan Anizet Héloise'ye, Aydınalp tarafından ihtida belgesi verilerek Kur'an-ı Kerim hediye edildi. ■ İHSAN KARATAŞ