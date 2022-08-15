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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da FETÖ’nün sözde imamı yakalandı

Afyon’da FETÖ’nün sözde imamı yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY terör örgütü’nun haberleşme ağı Bylock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı.

15.08.2022, 18:05

Afyon’da FETÖ’nün sözde imamı yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğümüzce yürütülen müşterek çalışma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan Bylock ve Eagle kullanıcısı K.Ü. isimli şahıs; Erkmen Fevzi Çakmak mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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