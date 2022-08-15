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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da binlerce adet kaçak makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da binlerce adet kaçak makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis gerçekleştirdiği operasyonda 225 bin adet boş makaron ile 90 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İHA

15.08.2022, 10:52

Afyonkarahisar’da binlerce adet kaçak makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyonda 1 eve yapılan baskında 3 adet makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü, 225 bin adet boş makaron, 90 bin adet doldurulmuş makaron, 237 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 400 adet bandrol ele geçirildi. Olayın ardından B.A. ve E.M., isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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