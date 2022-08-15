Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler!

EKİPLER CENAZELERİ YAKLAŞIK 10 METRE TIRMANARAK TAŞIDI

Kurtarma ekipleri ardından araç içerisinde sıkışan cenazeleri çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine çağıran vinç yardımıyla minibüsü olay yerinden kaldırdıktan sonra cenazelere ulaşıldı. Jandarmanın incelemelerinin ardından AFAD ekipleri cenazeleri ceset torbasına koyarak yaklaşık 10 metre tırmandıktan sonra cenaze aracına koydu. Cenazeler ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.