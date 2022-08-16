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Haberler Afyonkarahisar Şarampole düşen araçta 2 kişi hayatını yitirdi

Şarampole düşen araçta 2 kişi hayatını yitirdi

16.8.2022

Şarampole düşen araçta 2 kişi hayatını yitirdi
AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde şarampole yuvarlanıp, takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Emirdağ'dan Bolvadin'e giden Nadir Kulapçı'nın (58) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce savrularak takla atan araç ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki Tahsin Kucur, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Kulapçı ile Kucur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çıkarılan cenazeler, inceleme sonrası Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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