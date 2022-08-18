AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu öne sürdüğü İbrahim Duru'yu öldürüp babasını ağır yaralayan Mehmet Ali Uyanık, ardından hırdavatçıya sığınan eşi Sibel Uyanık'ı kurşun yağdırdı. Dehşetin ardından sosyal medya hesabından "İntikam benim işim, ihanete merhamet olmaz" paylaşımında bulunan Mehmet Ali Uyanık, polis ekiplerince yakalandı.

ÇIKAN DEDİKODULARA İNANDI

OLAY, Sandıklı ilçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Ali Uyanık, eşi Sibel Uyanık ile birlikte Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim Duru (27) ve babası Adil Duru ile (55) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığı yönünde köyde dedikodular çıkan İbrahim Duru ile Uyanık arasında tartışma çıktı.

KARISINA 6 EL ATEŞ ETTİ

TARTIŞMA sırasında Uyanık'ın eşi Sibel Uyanık, oradan uzaklaşarak hırdavatçı dükkanının önünde beklemeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Uyanık, belinden silahını çıkararak İbrahim Duru ve babası Adil Duru'ya ateş ettikten sonra eşinin yanına gitti.

SİBEL Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine doğru geldiğini görünce çarşıdaki hırdavatçıya sığındı. İşyerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşine 6 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Duru da yaşamını yitirdi. Adil Duru'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DÜKKAN SAHİBİ MUHTAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

HİSAR Mahallesi Muhtarı Servet Koç, sahibi olduğu hırdavat dükkanında yaşanan dehşete tanıklık etti. Yeni Asır'a dehşet anlarını anlatan Koç, "Kadın tesadüf eseri bizim dükkana girdi. Arkasından da kocası elinde silahla geldi. Ben cinayete engel olmak istedim. Aramızda boğuşma oldu. Tabancasıyla havaya ateş edip bana, 'Bu işi halledeceğim, kenara çekil' dedi. İçeride çocuklarım vardı. Onların canını tehlikeye atmamak için çocuklarla birlikte dışarı çıktım. Sonra 6 el silah sesi duyduk. Üst katta eşini vurmuş. Kurşunlar bana ve çocuklarıma da gelebilirdi. Kadına çok üzüldüm, engel olmaya çalıştım ama olmadı" dedi.

4 SAAT SONRA METRUK BİNADA YAKALANDI

OLAYDAN sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı. Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalanmadan önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Uyanık'ın yaptığı paylaşımla ilgili yorumda bulunan kullanıcılara da "İhanete merhamet olmaz", "Herkes haddini bilcek, bilmezse bildirirler" şeklinde cevap verdiği görüldü. Uyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE