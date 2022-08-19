Huzuru Kur’an’da buldu: Ekvator’dan Afyon’a Müslümanlık yolculuğu

Emirdağ İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan eden Lombeida için ihtida merasimi yapıldı. Düzenlenen merasimde Müftülük Şube Müdürü Mehmet Aydınalp, Lombeida'ya şahitler huzurunda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın kendi hür iradesiyle mi İslam dinine girmek istediğini sordu, 'Evet' cevabının ardından Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Lombeida Müslüman oldu.