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Haberler Afyonkarahisar Huzuru Kur'an'da buldu: Ekvator'dan Afyon'a Müslümanlık yolculuğu

Huzuru Kur'an'da buldu: Ekvator'dan Afyon'a Müslümanlık yolculuğu

Ekvator'dan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine arkadaşını ziyaret etmek için gelen Maria Fernanda Jimenez Lombeida, burada Müslümalığı seçti. Kur'an okurken içinin huzurla dolduğunu ve bu sebeple İslam'ı seçtiğini belirten Lombeida, daha önce Hristiyan ve Katolik mezhebine üye olduğunu söyledi. Müslüman olduktan sonra Meryem ismini alan genç kadına, İspanyolca yazılı Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan kitaplar hediye edildi.

İHA

19.08.2022, 17:01

Arkadaşını ziyaret için Ekvator'dan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gelen 31 yaşındaki kadın, okuduğunda huzur bulduğunu söylediği Kur'an-ı Kerim sayesinde Müslüman oldu.

Huzuru Kur’an’da buldu: Ekvator’dan Afyon’a Müslümanlık yolculuğu

Emirdağ İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan eden Lombeida için ihtida merasimi yapıldı. Düzenlenen merasimde Müftülük Şube Müdürü Mehmet Aydınalp, Lombeida'ya şahitler huzurunda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın kendi hür iradesiyle mi İslam dinine girmek istediğini sordu, 'Evet' cevabının ardından Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Lombeida Müslüman oldu.

Huzuru Kur’an’da buldu: Ekvator’dan Afyon’a Müslümanlık yolculuğu

Kur'an okunurken huzur duyduğunu ifade eden Lombedia'ya müftülükçe İspanyolca yazılı Kur'an-ı Kerim meali ile yine İspanyolca İslam dinini anlatan kitaplar hediye edildi.

Huzuru Kur’an’da buldu: Ekvator’dan Afyon’a Müslümanlık yolculuğu

Müslüman olduktan sonra Meryem ismini alan Maria Fernanda Jimenez Lombeida'ya ihtida belgesi takdim edildi.
Öte yandan, Lombedia'nın Müslüman olmadan önce Hristiyan olduğu ve Katolik mezhebi üyesi olduğu öğrenildi.

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