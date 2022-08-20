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Haberler Afyonkarahisar Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı

Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı

Feci kaza Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaralı sayısının 38’e yükseldi. Kazada, kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 20 yaşındaki gencin cansız bedenini çıkardı. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı olayda ölen gencin asker adayı olduğu ve birliğine teslim olmak için yolculuk yaptığı öğrenildi.

İHA

20.08.2022, 12:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 12:08

Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi çıkışı Kaplıca Kavşağı yakınlarından meydana geldi. Dinilen bilgilere göre, Yalova-Antalya seferini yapan A.T. (61) idaresindeki yolcu otobüsü 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole girip devrildi. Otobüs yaklaşık 50 metre yan bir şekilde sürüklendikten sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisindeki yaralıları çıkarmak için adeta zamana karşı yarıştı verdi. Otobüsten çıkarılan 38 yaralı ambulanslarla Sandıklı ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaptıkları incelemede ise Muhammet U. (20) isimli gencin öldüğünü belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otobüs içerisinde çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
Olayın ardından otobüs şoförü A.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YARALILARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ASKER ADAYI
Öte yandan, kazada yaralananların büyük bir bölümünün Burdur'daki askeri birliklerine teslim olmak için yola çıkan asker adayları olduğu öğrenildi. Yaralanan asker adaylarının hastanelerdeki tedavileri devam ederken, 10'nun durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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