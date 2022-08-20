Vicdansız baba kaçırdığı bebeğini hastaneye bıraktı

Afyon'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan M.U.Ş. isimli vicdansız baba, henüz 5 aylık olan bebeği Arel'i de kaçırarak ortadan kayboldu.



YALINAYAK DOLAŞMIŞ

Adli makamlara yapılan şikayet sonrası hakkında yakalama kararı olan M.U.Ş, Manisa'nın Kula ilçesinde ortaya çıktı. Akşam saatlerinde bebeğiyleyalınayak hastaneye gelen M.U.Ş, bebeğinin çok ağladığını öne sürerek sağlık personellerine bırakıp yine kaçtı. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla Arel bebeğin karnını doyururken, durum polise bildirildi. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen polis, M.U.Ş'nin Uşak yönüne kaçtığını tespit etti. Minik Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor.



■ BATUHAN ULU

DİĞER