Babasının kaçırdığı Arel artık annesinde

AFYONKARAHİSAR'DA vicdansız babanın eşini bıçakla hafif yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet hastanesine bıraktığı Arel bebek, dün Kula'ya gelen annesine teslim edildi. Bıçakla hafif yaralanan annenin ve Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor.

■ BATUHAN ULU