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Haberler Afyonkarahisar Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana gelen olayda, aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler yoldan geçen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler, yanlarında bulunun narkotik köpeğinin de yardımıyla otomobilin bagajında musluk malzemesi kutusuna saklanmış bir halde 1 kilogram metanfetamin buldu. Araçtaki Y.K. isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınırken, baskın anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İHA

23.08.2022, 15:47

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta narkotik köpeği ile yaptığı aramada musluk malzemesi kutusunun içerisinde 1 kilogram metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirldi.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda üzerinde meydana geldi.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın bagajında musluk malzemesi kutusunun içerisine gizlenmiş halde 1 kilogram metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Olayın ardından araçta bulunan Y.K., isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Öte yandan, operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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