  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz'un topraklarında bulundu!

100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz'un topraklarında bulundu!

Afyonkarahisar'da alan kılavuzluğu yapan Hasan Özpınar, Büyük Taarruz'un yaşandığı alanda yaptığı çalışmalarda birbirinden kıymetli, tarihe ışık tutacak kalıntılara rastladı. Yunan askerlerine ait olduğu belirlenen miğfer ve çok sayıda mermi bulan Özpınar, kurtarabildikleri kadarını muhafaza ettiklerini ve bunların koleksiyonlarınde yer edindiğini söyledi.

DHA

27.08.2022, 16:58

Afyonkarahisar'ın 100 yıl önce işgalden kurtarılması için başlatılan Büyük Taarruz'un yaşandığı bölgede, alan kılavuzluğu yapan Hasan Özpınar, bir süre önce, Yunan askerlerine ait olduğu belirtilen miğfer ve çok sayıda mermi buldu.

100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz’un topraklarında bulundu!

Araştırmalarında elde ettiği fotoğraf ve belgelerle Büyük Taarruz ile ilgili kitaplar kaleme alan Hasan Özpınar, işgal altındaki Afyonkarahisar'da Türk Askeri'nin Yunanlara karşı Kocatepe, Beytepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi, Tınaztepe ve Çiğiltepe'de verdiği mücadeleden 100 yıl sonra ortaya çıkan miğferi ve mermileri anlattı.

100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz’un topraklarında bulundu!

Özpınar, arazideki araştırmalarında Yunanlara ait miğfer, mermi ve çok sayıda eşyaya halen rastlanabildiğini belirterek şöyle konuştu:
"30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılının yaşandığı bugünlerde biz de yine o döneme dair koleksiyonumuzda bulunan önemli bir eserimizi sergilemek istedik. 100 yıl önce Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz sonrası 27 Ağustos'ta şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı. Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe ve Çiğiltepe hatlarında çok büyük mücadeleler verildi. Bu mücadeleler neticesinde ölen Yunan askerleri oldu. Bizim de yıllardır bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Araziyi gezerken gördüğümüz metal parçası dikkatimizi çekti. Toprağın içerisinde ters dönmüş ve içine toprak dolmuş Yunan askeri miğferi olduğunu gördük."

100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz’un topraklarında bulundu!

100 YILDIR PATLAMAMIŞ MERMİ
Geçen süreçte miğferde kar, yağmur gibi doğal nedenlerin deformasyona sebep olduğunu dile getiren Özpınar, "Kurtarabildiğimiz kadarıyla muhafaza ettik. Miğfer 1910'lu yıllardan itibaren Yunan ordusunda kullanıyor. Ön kısmında çift başlı kartal, haç kabartmasıyla o dönemin kraliyet ve ordusuna ait arma olduğunu görüyoruz. O dönem Yunan askerlerinin hepsi bu miğferi kullanmıyor. Sadece özel birlikler kullanıyor. Arazide Yunan askeri mermilerine de rastlamak mümkün. Çeşitli kalibrelerde onlarca patlamış, patlamamış mermiyi görmek mümkün. Bunlar da koleksiyonumuzda yerini aldı" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA