100 yıldır patlamayan mermi Büyük Taarruz’un topraklarında bulundu!

Özpınar, arazideki araştırmalarında Yunanlara ait miğfer, mermi ve çok sayıda eşyaya halen rastlanabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılının yaşandığı bugünlerde biz de yine o döneme dair koleksiyonumuzda bulunan önemli bir eserimizi sergilemek istedik. 100 yıl önce Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz sonrası 27 Ağustos'ta şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı. Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe ve Çiğiltepe hatlarında çok büyük mücadeleler verildi. Bu mücadeleler neticesinde ölen Yunan askerleri oldu. Bizim de yıllardır bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Araziyi gezerken gördüğümüz metal parçası dikkatimizi çekti. Toprağın içerisinde ters dönmüş ve içine toprak dolmuş Yunan askeri miğferi olduğunu gördük."