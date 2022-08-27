  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da odun yüklü tır devrilince 1 kişi yaralandı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Afyon'da odun yüklü tır devrilince 1 kişi yaralandı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Afyonkarahisar, Çay-Emirdağ ilçe karayolunda meydana gelen kazada sürücüsü İ.M.'nin kontrolünden çıkan odun yüklü tır yol kenarına devrildi. Devrilmenin şiddetiyle yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruçturma başlatıldı.

İHA

27.08.2022, 14:40

Afyon’da odun yüklü tır devrilince 1 kişi yaralandı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Emirdağ ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M., idaresindeki 70 ABH 165 plakalı odun yüklü tır Bolvadin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, tırın yol kenarına devrilmesi ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA