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Afyonkarahisar'da boya yüklü TIR devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan boya yüklü TIR devrildi. Kaza sonucu yol 2 saat ulaşıma kapanırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İHA

27.08.2022, 11:07

Afyonkarahisar’da boya yüklü TIR devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 06 BMA 85 plakalı boya yüklü TIR Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit Köyü Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR'ın dorsesindeki boya tenekeleri yola savruldu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kapanan karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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