Kamyon sürücüsünün manevrası zincirleme kazayı engelledi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kardeşköy Mahallesi Kazak Kahveleri mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KU 918 plakalı hurda yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet A. trafik ışıklarına geldiği esnada aracını durdurmak için frene bastı. Kamyonun freninin tutmadığını fark eden Ahmet A. kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu yol kenarındaki toprak alana kırarak kamyonu durdurmak istedi.

Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Funda S. idaresindeki motosiklet ve İdris K. yönetimindeki 09 AN 708 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Ahmet A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İdris K. kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan motosiklet sürücüsü Funda S. ile kamyon sürücüsü Ahmet A. ambulansla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.