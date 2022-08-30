Afyon’da ticari taksi tıra saplandı! Kimse taksiden sağ çıkamadı...

Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere bir çok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi.