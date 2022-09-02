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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da feci kaza! Aracı takla atınca ağır yaralandı

Afyon'da feci kaza! Aracı takla atınca ağır yaralandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, B.S. (68) hakimiyetindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sürcünün kontrolünden çıktı. Önce savrulan ardından bariyerle çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kaza sonrası ağır yaralanan B.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

İHA

02.09.2022, 11:26

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Afyon’da feci kaza! Aracı takla atınca ağır yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Camili köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S., (68) idaresindeki 06 VIN 50 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarpıp ardından takla attı.

Afyon’da feci kaza! Aracı takla atınca ağır yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü B.S., ağır yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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