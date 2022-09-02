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Afyon'da ortalık savaş alanına döndü! Tonlarca mısır yola saçıldı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR'ın dorsesinde bulunan 2 ton mısır yola saçıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca mısır ziyan oldu.

İHA

02.09.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 10:54

Afyon’da ortalık savaş alanına döndü! Tonlarca mısır yola saçıldı

Olay, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin belirlenemediği 16 VJ 761 plakalı TIR sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan ve makaslayan TIR'ın dorsesinde taşıdığı mısırdan yaklaşık 2 tonu yola saçıldı. Olayın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, itfaiye ve temizlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yola saçılan yaklaşık 2 ton mısırı temizlemek için yoğun çaba gösterdi. İş makinelerinin de kullanıldığı temizlik çalışmasında mısırların temizlenmesi ile yoldaki trafik normale döndü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından tonlarca mısır ziyan olurken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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