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Haberler Afyonkarahisar Takla atan araç 30 metrelik şarampole devrildi! 2 kişi camdan fırlayarak can verdi

Takla atan araç 30 metrelik şarampole devrildi! 2 kişi camdan fırlayarak can verdi

Feci kaza Afyonkarahisar'da meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkınca araç 30 metrelik şarampole devrildi. Talihsiz kazada araçta bulunan 2 kişi camdan fırlayarak can verdi.

03.09.2022, 16:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 17:04

Takla atan araç 30 metrelik şarampole devrildi! 2 kişi camdan fırlayarak can verdi

Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Kurudere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 FT 246 plakalı otomobil ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla attıktan sonra yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kaza esnasında araçta bulunan Mevlüt G. ve Ali D., camdan dışarı fırladı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısların öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından Mevlüt G. ve Ali D.'nin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
Kaza esnasında araç içerisinde bulunan eşyaların geniş bir alana savrulması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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