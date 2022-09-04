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Haberler Afyonkarahisar 70'lik "delikanlı" sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

70'lik "delikanlı" sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

Afyonkarahisar'a bağlı Sındıklı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Akşit, görenleri kendine hayran bıraktırıyor. 14 yaşında oynamaya başladığı futbolu ilerleyen yaşına rağmen bırakmayan Akşit, sahada gençlere taş çıkartıyor. Her hafta futbol oynayacağı günü iple çektiğini söyleyen "delikanlı", gençlere bilgisayar ve tabletle oynamak yerine spor yapmanın önemini hatırlattı.

İHA

04.09.2022, 12:17

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 70 yaşındaki emekli vatandaş, 14 yaşında başladığı futbol oynama zevkinden kopamazken, Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı sahada gençlere taş çıkarır nitelikte futbola devam ediyor.

70’lik delikanlı sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi olan ve 2 çocuğu, 3 torun sahibi Ahmet Akşit (70) ilerleyen yaşına rağmen halı sahada top koşturmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günleri halı sahada futbol oynayan Akşit, gençlere bilgisayar, tablet ve telefon oynamak yerine spor yapmayı tavsiye etti.

70’lik delikanlı sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

Akşit, "14 yaşında amatör olarak futbol oynamaya başladım lisede. Liseden sonra Sandıklıspor'da, Esnafspor'da oynadım. Askerden geldikten sonra 35 yaşıma kadar amatör futbola devam ettim. 35 yaşından sonra amatör futbolu bıraktık. Evimin karşısında halı saha yapıldı. Orada 2-3 sene oynadık. O gün bu gündür oynuyoruz. Top oynarken hiç zorlanmıyorum. Haftada bir gün bir buçuk saat oynuyorum. Sevmek gerekli bu oyunu. Sevdikten sonra insan bundan zevk alıyor. Haftayı iple çekiyorum" dedi.

70’lik delikanlı sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

Ahmet Akşit ile her hafta futbol oynayan Mehmet Rüştü Altınay ise, "Ahmet ağabey hiç zorlanmaz. Futbolu daha önceleri haftada 2 sefer, 3 sefer oynardı. Bu yaş ilerledikçe haftada 1 sefere düştü. Çarşamba grubumuz her hafta devam eder" diye konuştu.

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