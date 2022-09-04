70'lik "delikanlı" sahaların tozunu attırıyor! Gençlere nasihati ise...

Akşit, "14 yaşında amatör olarak futbol oynamaya başladım lisede. Liseden sonra Sandıklıspor'da, Esnafspor'da oynadım. Askerden geldikten sonra 35 yaşıma kadar amatör futbola devam ettim. 35 yaşından sonra amatör futbolu bıraktık. Evimin karşısında halı saha yapıldı. Orada 2-3 sene oynadık. O gün bu gündür oynuyoruz. Top oynarken hiç zorlanmıyorum. Haftada bir gün bir buçuk saat oynuyorum. Sevmek gerekli bu oyunu. Sevdikten sonra insan bundan zevk alıyor. Haftayı iple çekiyorum" dedi.