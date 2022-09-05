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Haberler Afyonkarahisar Kontrolden çıkan araç takla atarak durdu: 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç takla atarak durdu: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan ve ters dönerek durabildi savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

05.09.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 12:05

Kontrolden çıkan araç takla atarak durdu: 2 kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E., idaresindeki 19 LP 474 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarpıp ardından takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilde sürücü S.E. ile A.E., yaralandı.

Yaralılar çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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