Kontrolden çıkan otomobil takla attı

AFYONKARAHİSAR'DA kontrolden çıkarak takla atan ve ters dönerek durabilen otomobilde iki kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. S.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarpıp ardından takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilde sürücü S.E. ile A.E. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI