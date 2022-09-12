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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da mucize gerçekleşti! O felaketten sıyrıksız kurtuldu!

Afyon'da mucize gerçekleşti! O felaketten sıyrıksız kurtuldu!

Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kaza, M.D. idaresindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün hakimiyetinden çıkmasıyla gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, yol boyu savrularak önce rejüfe ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tanınmaz hale gelen araçtan sürücü M.D., mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu.

İHA

12.09.2022, 11:14

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren ve adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Afyon’da mucize gerçekleşti! O felaketten sıyrıksız kurtuldu!

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Ümraniye köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 35 HL 144 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Afyon’da mucize gerçekleşti! O felaketten sıyrıksız kurtuldu!

Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ise olayı şans eseri yara almadan atlattı.

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