Afyon’da mucize gerçekleşti! O felaketten sıyrıksız kurtuldu!

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Ümraniye köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 35 HL 144 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.