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Haberler Afyonkarahisar Sıla özlemi bakın neler yaptırdı! İşte sosyal medyada olay olan o görüntüler!

Sıla özlemi bakın neler yaptırdı! İşte sosyal medyada olay olan o görüntüler!

Ankara'da görev yapan memur Mejnun Sancak'ın memleket sevgisi görenleri duygulandırdı. Uzun bir zaman sonra memleketi Afyonkarahisar'a adım atar atmaz şehrin tabelasına sarılıp öptüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler yürekleri ısıttı.

İHA

12.09.2022, 10:42

Ankara'da görev yapan bir memurun, uzun bir aradan sonra izne ayrılarak memleketi Afyonkarahisar'a gelir gelmez şehrin tabelasını öpüp sarıldığı anlar, izleyenleri hem duygulandırdı hem güldürdü.

Sıla özlemi bakın neler yaptırdı! İşte sosyal medyada olay olan o görüntüler!

Ankara'da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne geldi.

Ailesi ile birlikte memleketine gelen Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip görenlerin adeta içini ısıtan bir şey yaptı.

Sıla özlemi bakın neler yaptırdı! İşte sosyal medyada olay olan o görüntüler!

Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak'ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi. Görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

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