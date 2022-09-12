Sıla özlemi bakın neler yaptırdı! İşte sosyal medyada olay olan o görüntüler!

Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak'ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi. Görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip paylaşıldı.