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Haberler Afyonkarahisar Renkli görüntüler Afyon'dan! İlköğretim haftasını misket havasıyla kutladılar

Renkli görüntüler Afyon'dan! İlköğretim haftasını misket havasıyla kutladılar

Afyonkarahisar’da birinci sınıfa başlayan minik öğrenciler İlköğretim haftasını okul bahçesinde öğretmenleri ile Ankara misket havası oynayarak kutladı. Yaklaşık yarım saat süren kutlama etkinliğinin ardından çocuklar sınıflarına dönerek ders başı yaptı.

İHA

14.09.2022, 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022, 12:30

Renkli görüntüler Afyon’dan! İlköğretim haftasını misket havasıyla kutladılar

Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu'nda İlköğretim Haftası kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şiirlerin okunduğu kutlamada daha sonra oyun havaları eşliğinde devam etti.

Yaklaşık 500 birinci sınıf öğrencisi ve öğretmenler okul hoparlörlerinden çalan müzik eşliğinde Ankara misket havası oynayarak haftayı kutladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiklerinin gözlemlendiği etkinlikte öğretmenler ise misket oynamadaki tecrübelerini sergiledi.

Yaklaşık yarım saat süren kutlama etkinliğinin ardından çocuklar sınıflarına dönerek ders başı yaptı.

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