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Haberler Afyonkarahisar 45 bin liralık angusu kaybolan adam, kayıp ihbarında bulundu

45 bin liralık angusu kaybolan adam, kayıp ihbarında bulundu

Olay Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Angus üretimi yapan Harun Çankaya, sürüsündeki Amerika Virjinya kökenli saf kan bir angusunun olmadığını fark edince jandarmaya haberdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri angusu bulmak için çalışma başlattı.

İHA

19.09.2022, 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 16:57

45 bin liralık angusu kaybolan adam, kayıp ihbarında bulundu

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Soğucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede angus üretim ile uğraşan Harun Çankaya, hafta sonu sürüsünün içerisinde yer alan Amerika Virjinya kökenli 45 bin TL değerindeki angus cinsi dananın olmadığını fark etti. Sürüyü otlattığı bölgede hayvanı arayan Çankaya bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri angusu bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankaya, hayvanının bir an önce bulunmasını isteyerek, "Merada yayla hayvancılığı ile uğraşıyorum. Damızlık boğa almıştım. Sürümü sabah akşam kontrol ediyordum. Dün akşamki kontrollerimde dananın olmadığını fark ettim. 2 gün dağ ve yaylalarda arama yaptım ve bulamadım. Soncunda kaybolduğunu öngörüyoruz. Çalınma ihtimali çok yüksek. Gerekli makamlara şikayetimizi bulunduk ve onlarda takipteler. Biraz üzüldük sonuçta üretim için burada varımızı yoğumuzu katıyoruz. Bu şekilde tatsız olaylarda olduğu zaman çok üzülüyoruz. Safkan bir angutdu. Değerli bir boğaydı. Amerika Virjinya eyaletinden saf kan bir angustu. 45 bin liraya almıştık ve şuanda yok" dedi.

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