Emirdağ’da ‘verici’ avı

İSVEÇLİ kuş bilimcilerin bir uydu verici ve halka takarak yaşamını takip ettiği 'Anita' adlı dişi leylek, Afrika'ya göç yolunda Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayboldu. İsveçli Leylekel (Storkland) grubu üyeleri, Türkiye'den temasa geçtiği Emine Nurhan Tekin ve Fikret Can'dan, Leylek Anita'nın bulunması için yardım istedi. Talihsiz hayvan, kırsal bir arazideki yüksek gerilim hattı direğinin yanında halkasıyla birlikte yanmış halde ölü bulundu. Elektrik çarpması nedeniyle ölen Anita'nın üzerindeki verici ise bulunamadı. Bölgede yaklaşık 20 gündür muhtar ve köylülerle birlikte söz konusu verici aranıyor.

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