7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

Afyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel araç ile hava alanına götürüldü. Hakkâri'de komutanlarımız karşıladı ve güvenlik önlemleri içinde annemiz patlamanın olduğu yeri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşanana ziyarette annemiz halen bölgede emeği geçen basta Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin olmak üzere tüm komutanlarımıza teşekkür ederim" dedi.