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Haberler Afyonkarahisar 7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

Seneler geçse de evlat acısı dinmiyor. 28 Ekim 2015 senesinde Hakkari Çukurcu'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın acılı annesi Saliha Taşbaş, 7 yıl sonra ilk defa oğlunun şehit düştüğü yere gitti. Hakkari'de komutanlar tarafından karşılanan Taşbaş'ın, hain saldırının olduğu bölgeyi ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı.

İHA

28.09.2022, 15:01

Afyonkarahisarlı şehit annesi, 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu Hakkâri Çukurca'da olayın gerçekleştiği yere gitti. Ziyarette anneye kahraman oğlunun silah arkadaşları eşlik etti.

7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

28 Ekim 2015'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Hakkâri Çukurca'da operasyon bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisar Dinar ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş şehit düştü.

Şehit Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş 7 yıl önce oğlunun şehadet tarihinde şehit olduğu Hakkâri Çukurca'ya, olayın gerçekleştiği yere gitti

7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

Konu ile açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Saliha annemiz uzun zamandır oğlunun şehit olduğu yeri görmek istediğini, gitmek istediğini bana söylüyordu.

7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

İlk başta acıları tazelenir, üzülür düşüncesi ile müracaatı geciktirdim. Sonra ısrar ile gitmek istediğini söyleyince direk Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin'e annemizin adına bir mektup yazdım.

Komutanımız hemen talimatlarını verdi. Şehidimizin şehit olduğu tarihte bölgenin güvenliği alınarak gidip gelmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Jandarma tarafından uçak bileti alındı.

7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde...

Afyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel araç ile hava alanına götürüldü. Hakkâri'de komutanlarımız karşıladı ve güvenlik önlemleri içinde annemiz patlamanın olduğu yeri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşanana ziyarette annemiz halen bölgede emeği geçen basta Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin olmak üzere tüm komutanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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