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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’daki orman yangınında hasar tespiti: 14 hektar alan zarar gördü

Afyonkarahisar’daki orman yangınında hasar tespiti: 14 hektar alan zarar gördü

Son dakika... Afyonkarahisar’da çıkan orman yangın tamamen söndürülürken, olayda zarar gören alan miktarının ise 14 hektara yükseldiği belirtildi.

İHA

28.09.2022, 16:24

Afyonkarahisar’daki orman yangınında hasar tespiti: 14 hektar alan zarar gördü

Yangın dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Işıklar ormanı diye adlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ile havadan müdahale edilirken, arazöz ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışması sürdürüldü. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 14 hektarın zarar gördüğü ortaya çıkarken, olayda çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü belirtildi.

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