Eber Gölü’nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel!

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

Bölgede çıkan yangın devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için bekliyor.