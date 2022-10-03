  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Eber Gölü'nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel!

Eber Gölü'nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel!

Afyonkarahisar'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük gölleri arasında yer alan Eber Gölü büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Gölün kuruyan kısmında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyüp geniş alanlara yayılırken, kuruyan zeminin bataklık oluşundan dolayı itfaiye araçları yangına müdahale edemiyor.

İHA

03.10.2022, 16:06

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümündeki sazlık alanlardan alevler yükseldi. Gölün kuruyan kısmındaki kamışların alev alev yandığı anlar dron ile görüntülendi.

Eber Gölü’nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel!

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı.

Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü.

Eber Gölü’nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel!

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

Bölgede çıkan yangın devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için bekliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA