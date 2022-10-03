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Haberler Afyonkarahisar Yaşlı kadının ocakta unuttuğu yemek, yangın çıkardı

Yaşlı kadının ocakta unuttuğu yemek, yangın çıkardı

Olay Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Yaşlı kadının ocakta yemek unutunca felaket kaçınılmaz oldu. Tencereden çıkan yangın panik yarattı.

03.10.2022, 12:40

Yaşlı kadının ocakta unuttuğu yemek, yangın çıkardı

Olay, Sandıklı ilçe merkezi Çay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde kimsenin olmaması nedeniyle hazırladığı yemeği ateşe koyan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, ateşteki yemeği beklerken uyuyakaldı. Mutfaktan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ocakta yanan tencereye müdahale etti. Dumanların arasında uykudan uyanan yaşlı kadın evden çıkarılırken, itfaiye ekipleri yanan tencereyi evin önüne çıkardı. Eve giren itfaiye ekipleri evin pencerelerini açarak havalandırdı. Evde biriken dumanların dışarıya çıkmasıyla yaşlı kadın tekrar evine döndü. Yangın kısa süreliği paniğe neden oldu.

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