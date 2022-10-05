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Haberler Afyonkarahisar Tır şoförü bekçilerin radarına takıldı! Kaçak sigara satarken suçüstü yapıldı

Tır şoförü bekçilerin radarına takıldı! Kaçak sigara satarken suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar'da 3 kişiye sigara satmaya çalışan tır şoförü mahalle ve çarşı bekçilerinin radarına takıldı. Olayda 230 paket bandrolsüz sigara yakalandı.

05.10.2022, 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022, 10:58

Tır şoförü bekçilerin radarına takıldı! Kaçak sigara satarken suçüstü yapıldı

Olay, Bolvadin Canlı Hayvan Borsası kavşağında yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri emniyet şeridinde bekleyen bir tır olduğunu fark etti. Tırın yanına yaklaşan mahalle ve çarşı bekçileri 3 kişinin kaçtığını fark etti. Ardından tır şoförü S.K.'yı sorgulayan ekipler şahsın kaçan 3 kişiye sigara satmak için olay yerinde durduğunu söylemesi üzerine araçta arama yapıldı. Aramada 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın ardından tır şoförü gözaltına alınarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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