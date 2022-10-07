Alkollü ve ehliyetsiz magandanın aldığı can unutulmadı! Eşi için verdiği adalet mücadelesini sürdürüyor!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yol kenarında aracının yanında bekleyen Oğuz Şahin'e otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Adnan Gezer, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde gözyaşlarına hâkim olamayan Oğuz Şahin'in eşi Nermin Şahin, verilen cezaya tepki göstererek, "6 yıl ceza nedir, bu mu adalet? Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın" dedi.
Kaza, geçen yıl Temmuz ayında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karayatak köyünde meydana gelmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen Adnan Gezer (57) yönetimindeki 03 HH 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 09 RZ 017 plakalı aracının yakınında bekleyen Oğuz Şahin'e (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oğuz Şahin ağır yaralandı. Adnan Gezer ise otomobille uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Oğuz Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in cenazesi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.