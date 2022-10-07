Alkollü ve ehliyetsiz magandanın aldığı can unutulmadı! Eşi için verdiği adalet mücadelesini sürdürüyor!

EHLİYETİ OLMAYAN, ALKOL ALAN BİR İNSANA ARABA VERİLİR Mİ

Kazada ölen Oğuz Şahin'in eşi Nermin Şahin, duruşmanın sona ermesinin ardından adliyenin önünde gözyaşlarına hâkim olamadı. Merdivenlere oturarak ağlayan ve verilen cezaya adeta isyan eden Şahin, "Az bir ceza aldığı için mahvoldum. Beni bitirdiler, tükettiler. Adalet bu mu? Benim eşimi öldürdü, kaçtı gitti. Ambulans çağırsaydı belki de eşim kurtulurdu. Ben her gün eşimin hayalleriyle yaşıyorum. Benim çocuklarım baba eksikliği yaşadı. Eşim benim her şeyimdi. 4-6 yıl nedir, adalet bu mu? Benim eşimin toprağın altında kemikleri kalmadı. Ben mezarlığına gidemiyorum. Eşim rüyamda bana hesap soruyor.

Ehliyeti olmayan, alkol alan bir insana araba verilir mi? Benim canımı yaktılar, başkasının canı yanmasın. Bu son olsun. Ben eşimi, Oğuz'umu istiyorum. Öldürüp bırakıp gitti. Bir de 10 dakika sonra gelip, öldürüp kaçıp gidip de bana baş sağlığı diliyor. Ne bu yüzsüzlük. 6 yıl ceza nedir, bu mu adalet. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Benim eşim hâlâ toprağın altındaysa onun da hapishanede çürümesini istiyorum. Benim yavrularım babasız, torunum dedesiz kaldı. Hepimizin psikolojisini mahvetti. Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ne olur benim içimi soğutsunlar, 25-30 yıl versinler. Benim eşim yaşamadıysa, o da yaşamasın" diye konuştu.