Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı!

Afyonkarahisar'da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığından dolayı babanın engelli olduğu 7 kişilik aile yağmur altında sokakta kaldı. Aile üyeleri başlarını sokacak bir ev bulmak için sokak sokak gezmeye başladı.
Olay, kent merkezi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri 1 yaşında 4 çocuk, anne, baba ve deden oluşan 7 kişilik Narin ailesi 2 ay önce İzmit'te bir tavuk çiftliğinde çalışmak için kentte ayrıldı. Ancak aile üyeleri İzmit'te çalıştıkları yerle anlaşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Baba Ömer Narin İzmit'ten yola çıkmadan önce Afyonkarahisar kent merkezindeki bir emlak ve gayrimenkul şirketi ile telefonda anlaşıp peşin kira bedeli olarak bin TL para gönderip, ardından eşyalarını bir kamyona yükleyip yola çıktı. Ancak Narin ailesi dün gece Afyonkarahisar'a gelirken, emlak şirketi çalışanlarından birisi Ömer Narin'i arayarak kiralamak istedikleri evin sahibinin kira bedelini anlaştıkları tutardan yüksek istediğini ve kabul etmezler ise evi kendilerine veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Narin istenilen kira bedelini karşılamayacaklarını ifade edince emlakçıda o zaman verdikleri kira bedelinin yandığını söyleyerek, parayı iade edemeyeceklerini söyledi.