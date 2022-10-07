Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı!

OĞLUM GÖZ, KULAK ENGELLİ, TAVUK KARASI HASTALIĞI DİYORLAR

Aile üyelerinden Dede Necmi Narin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada emlakçı yüzünden sokakta kaldıklarını kaydetti. Narin, "Emlakçıyla görüşmüş bu emlakçıyla 'gelin anahtarı alın demiş emlakçı' oğlana. Evi ayarlıyor geliyor. Bu sefer 'şu kadar para vereceksiniz, şu kadar şey vereceksiniz' diye masraf çıkarıyor.

Benim oğlumda kabul etmiyor. Bizim oğlan emlakçıya sert konuşunca emlakçı şey yapmadı parayı aldı bin lira 'ben yarım saat 1 saat sonra gelirim' dedi. Sonra biz polislere şikayet edeceğiz dediğimizde 'nereye ederseniz edin' dedi. Polisler gelene kadar adam parayı vermiş. İade etmiş yani. Oğlum göz, kulak engelli. Tavuk karası hastalığı diyorlar. Bu hastalık durmadan ilerliyor" dedi.