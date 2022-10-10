Ölüm, mezarlık yolunda yakaladı

Afyonkarahisar'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden araç sürücüsünün, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren bir yakınının kabrini ziyarete gittiği öğrenildi. Olay, Emirdağ- Gömü karayolu Güneysaray köyü yakınlarında meydana geldi. Abdül Kadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araç, köy girişinde bulunan mezarlığa doğru dönüş yapmak istedi.



Emirdağ-Gömü karayolu Güneysaray köyü yakınlarında meydana gelen kazada, köprüden aşağı düşen araç, adeta hurdaya döndü.



KONTROLDEN ÇIKTI

Bu esnada, D.Ç.'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Çelik'i ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



KABRİSTANA GİDİYORDU

Yaşanan kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Abdül Kadir Çelik'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren bir yakınının kabrini ziyarete gittiği öğrenildi.