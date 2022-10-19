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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan buğday yüklü tır şarampole devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan buğday yüklü tır yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada yaklaşık 20 ton buğday ise çevreye saçıldı.

İHA

19.10.2022, 16:46

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan buğday yüklü tır şarampole devrildi

Kaza, Emirdağ-Bolvadin ilçe karayolu Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ş., idaresindeki 42 L 9303 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mahmut Ş., yaralanırken, dorsesinde taşıdığı yaklaşık 20 ton buğday ise çevreye saçıldı. Olayın ardından yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, tırın dorsesinden çevreye saçılan buğday ise olay yerine çağrılan bir başka araca nakledildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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