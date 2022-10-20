  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korkutan kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı

Afyon'da korkutan kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı

Son dakika... Afyonkarahisar'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole giren işçi servisindeki olayda yaralı sayısı 14'e yükseldi.

AA

20.10.2022, 15:10

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Afyon’da korkutan kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı

Bir iş yerine ait Halil Özkara idaresindeki 17 LV 539 plakalı servis minibüsü, çevre yolundan İzmir istikametine seyir halindeyken Bülent Demir yönetimindeki 16 JVE 98 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Afyon’da korkutan kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı

Kazada, sürücü Özkara ile minibüste bulunan 7'si yabancı uyruklu 14 kişi yaralandı.

Afyon’da korkutan kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA