  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 24 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası kadından acı haber

24 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası kadından acı haber

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki evinden 24 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, Alzheimer hastası Ayşe Çepel (76) dağda ölü bulundu.

DHA

23.10.2022, 18:33

24 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası kadından acı haber

Emirdağ ilçesine bağlı Tepeköy'de oturan Ayşe Çepel, 29 Eylül akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Çepel'in sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipler sevk edildi. Alzheimer hastası Çepel için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı. AFAD ekipleri ise kırsal kesimlerinde arama çalışması başlattı, ancak sonuç alınamadı.



Bugün Tepeköy'de dağda avlananlar avcılar, saat 16.00 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 24 gündür aranan Ayşe Çepel olduğu belirlenen kadının, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çepel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA