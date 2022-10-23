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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan şoför gözaltına alındı!

Afyon'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan şoför gözaltına alındı!

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan sorgulamada şoförün 9 suç kaydı bulunduğu öğrenilince araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca bulunurken şoför B.K. gözaltına alındı.

İHA

23.10.2022, 16:52

Afyon’da ruhsatsız tabancalarla yakalanan şoför gözaltına alındı!
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri gerçekleştirdiği uygulamada durdurdukları bir araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet fişek ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yaptıkları sorgulama sonrasında araç şoförünün 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Ardından araçta arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet mermi ele geçirdi. Olay sonrası araç şoförü B.K., gözaltına alındı.
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