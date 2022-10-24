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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Afyonkarahisar'da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. 16 yaşındaki motosikletli gence otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle genç metrelerce havaya savruldu. Talihsiz kazada gencin bir ayağı parçalandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

24.10.2022, 14:08

Olay, Bolvadin ilçesi Kurucaova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki otomobile, yolda dönüş yaptığı esnada R.K.'nın (16) kullandığı motosiklet çarptı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan R.K. yola düşerek yaralandı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada bir ayağı parçalanan R.K.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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