Afyonkarahisar’da feci kaza! 16 yaşındaki motosikletli gencin bacağı parçalandı

Olay, Bolvadin ilçesi Kurucaova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki otomobile, yolda dönüş yaptığı esnada R.K.'nın (16) kullandığı motosiklet çarptı.
Olay, Bolvadin ilçesi Kurucaova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki otomobile, yolda dönüş yaptığı esnada R.K.'nın (16) kullandığı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan R.K. yola düşerek yaralandı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada bir ayağı parçalanan R.K.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.