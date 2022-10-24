Evinde oturan yeğeni amcasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, kent merkezi Kasaplar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bıçaklı kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde bir şahsın karnından bıçaklandığını belirledi. Ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve isminin H.K., olduğu belirlenen şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri H.K.'yı bıçaklayan kişinin yeğeni M.K., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsın peşine düştü. Polis yaptığı takip sonrası şüpheliyi Gün Sazak Bulvarı üzerinde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı. İfadesi alınan şüphelinin sorgusunda amcasına ait evde oturduğunu ve amcasının kendisini evden çıkarma istediğini bu yüzden de zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını belirtti. M.K., ayrıca cinayet günü de aynı meseleden dolayı tartışlarını ve amcasını bıçakladığını ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.