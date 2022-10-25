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Haberler Afyonkarahisar Afyon ve Denizli’de 2 kayıp da ölü bulundu

Afyon ve Denizli’de 2 kayıp da ölü bulundu

25.10.2022

Afyon ve Denizli’de 2 kayıp da ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Ayşe Çepel (76) avcılar tarafından ölü bulundu.

24 gündür kayıp olarak arandığı öğrenilen Ayşe Çepel'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel de (66) iki gündür kayıp olarak aranıyordu.

Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel'in cansız bedenini Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI /SEBAHATTİN ALP

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