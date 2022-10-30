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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da nişasta yüklü tır devrilince... Karayolu beyaza büründü

Afyon'da nişasta yüklü tır devrilince... Karayolu beyaza büründü

Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana gelen kaza N.E. idaresindeki nişasta yüklü tırın, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti. Devrilen tırdan savrulan tonlarca nişasta, yolu adate beyaza boyadı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve temizlik ekibi geldi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yol ekrar eski haline çevrildi.

İHA

30.10.2022, 12:38

Afyon’da nişasta yüklü tır devrilince... Karayolu beyaza büründü

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra devrilen tırdan yola dağılan tonlarca nişasta iş makineleri ile güçlükle temizlendi.

Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Aşağı Kurudere mevkiinde meydana gelen kazada, N.E. idaresindeki 01 BFE 04 plakalı nişasta yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarpıp ardından yan yattı. Devrilen tırdaki tonlarca nişasta ise yola dağıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile temizlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen temizlik ekipleri yola dağılan tonlarca nişastayı yaklaşık 1 saat süren bir çalışmanın ardından iş makineleri ile kaldırdı. Yapılan temizlik çalışması ise dron ile havadan görüntülendi.

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