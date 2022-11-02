Durdurulan araçta ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Nazmi Saatçi mahallesinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 adet kısa dipçik pompalı tabir edilen ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9.19 mm çapında tabanca mermisi, 2 adet havalı tabanca ekol es p92 marka faturası ibraz edilemeyen havalı tabanca, 0.87 gram esrar, 0.90 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde M.B ve H.F., isimli şahıslar gözaltına alındı.